УКС Николаева собирается потратить 4,5 миллиона гривен на капремонт помещений в Корабельной администрации для расширения ЦПАУ

Управление капитального строительства Николаевского городского совета 21 февраля объявил тендер на капитальный ремонт нежилых помещений под размещение центра предоставления административных услуг по адресу: проспект Богоявленский, 314.

Об этом свидетельствуют данные портала публичных закупок Прозорро.

Ожидаемая стоимость работ составляет 4 миллиона 553 тысячи 725 гривен. Потенциальные участники могут подавать свои предложения до 9 марта, а на следующий день планирует провести аукцион.

Выполнить работы необходимо до 20 декабря 2022 года. За этот период подрядчик должен будет провести общестроительные работы: заменить окна, двери, переложить пол. Также необходимо заменить отопление, вентиляцию, кондиционирование, приобрести оборудование кондиционирования, заменить водопровод, бытовую канализацию, купить и установить подъемник для людей с инвалидностью, заменить электроосвещение.

Напомним, что расширить Центр предоставления админуслуг в здании Корабельной администрации хотели еще в 2021 году.

Новый директор Департамента админуслуг Владислав Белан в интервью «Преступности.НЕТ» рассказал, что в Центре в Корабельном районе пока работает всего семь-восемь сотрудников. Они предоставляют не весь спектр услуг, который можно было бы предложить. Он заявлял, что до конца 2021 года, будет готов проект реконструкции помещения под отдаленные рабочие места, которые находятся в помещении Корабельной администрации. Также он рассчитывал, что финансирование будет заложено в следующем году – это позволит увеличить количество работников, а вместе с этим и количество административных услуг.