В Украине сменился глава Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам

В Украине Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), избрала своим новым главой экс-руководителя госпредприятия НЭК «Укрэнерго» Константина Ущаповского.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Соответствующее решение регулятор принял на закрытом заседании вечером 22 февраля. Решение об утверждении кандидатуры Ущаповского членом НКРЭКУ по итогам конкурса на эту должность, завершившегося в октябре 2020 года, правительство приняло на заседании 29 декабря 2021 года, а 31 декабря он вступил в должность.

По своим функциональным обязанностям Ущаповский обеспечивает деятельность Нацкомиссии по формированию и обеспечению реализации единой государственной правовой политики на рынке природного газа, нефти и нефтепродуктов.

Предыдущий глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк в ходе заседании 22 февраля заявил об уходе с должности, но остался членом энергорегулятора. После этого комиссия избрала нового главу.

Свое решение Тарасюк не объяснил, но источники интернет-портала «Энергореформа» в правительстве и на рынке утверждали, что инициатива сменить главу энергорегулятора принадлежит министру энергетики Герману Галущенко. Отмечалось, что министр и глава энергорегулятора имели «разные взгляды на регулирование рынка».

Напомним, ранее сообщалось, что руководство НКРЭКУ в 2020 году незаконно насчитало себе премии на 2,2 миллиона гривен.