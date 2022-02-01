«Николаевоблтеплоэнерго» купил экскаватор-погрузчик в рамках инвестпрограммы

В рамках инвестиционной программы 2022 года ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» приобрело экскаватор-погрузчик CUKUROVA 880S на шасси с пневмоколесным ходом.

Об этом сообщается на странице предприятия.

Экскаватор предназначен для проведения работ по разработки грунтов и погрузке сыпучих материалов.

Также он имеет большую маневренность, может выполнять более глубокую разработку почв и значительно быстрее передвигаться по городу по сравнению с устаревшей техникой предприятия.

«Я неоднократно отмечал, что среди целей предприятия – обновление изношенной техники, нуждающейся в постоянном ремонте и вложении немалых средств, тем самым усложняя проведение подготовки к зимнему периоду или выполнение любых аварийных работ. Постепенно в рамках финансовых возможностей мы обновляем автопарк предприятия», – комментирует директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Ранее на «Николаевоблтеплоэнерго» похвалили горожан за вовремя оплаченные счета, благодаря чему у КП есть ресурс для обновления спецтехники. Речь шла о новом экскаваторе, который стоит чуть больше 2 миллионов, новой вышке, она стоит 2 миллиона 600 тысяч. Еще через месяц ожидают поставку новой грузовой машины - она стоит 1 миллион 100 тысяч. Также объявлены торги на покупку крана за 4,6 миллионов гривен.