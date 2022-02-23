Исполком горсовета Николаева перераспределил ₴58,5 миллионов на терроборону, покупку техники в лизинг, ремонт фонтана возле ОГА и спортплощадок

В среду, 23 февраля, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета внесли изменения в проект бюджета города на 2022 год, перераспределив 58 миллионов 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Управляющий делами исполкома Андрей Волков внес этот вопрос с голоса. Он объяснил важность этого вопроса тем, что в проекте решения есть 1,5 миллиона гривен для батальона территориальной обороны. И другие средства государственных субвенций, полученные в прошлом году, которые нужно направить на объекты.

Более детально по вопросу докладывала директор департамента финансов Вера Святелик, которая попросила согласовать решение о выделении средств - части свободного остатка по государственной социально-экономической субвенции в размере 33 миллионов, которые планируют направить на:

- 5 миллионов гривен на приобретение мультимедийной техники для школ города;

- 18 миллионов для реконструкции фонтана возле здания ОГА;

- около 10 миллионов на капремонт спортплощадок в Заводском районе.

Еще 24 миллиона государственной субвенции запланированы на покупку коммунальной техники в лизинг. А 1,5 миллиона гривен на терроборону выделят за счет свободных остатков путем внесения средств в статутный капитал коммунальных предприятий.

Член исполкома Никита Плеханов уточнил, хватит ли 1,5 миллиона гривен батальону территориальной обороны, или логичнее было бы перенаправить на эти вопросы средства предусмотренные для ремонта фонтана, потому что эти работы сейчас не ко времени. На что мэр Николаева заявил, что 18 миллионов гривен на фонтан и 24 миллиона на технику - это целевые субвенции из госбюджета и направить их на другие объекты невозможно. При этом, если на террборону нужны будут еще средства, то выделить дополнительное финансирование можно будет позже в любой момент.

Относительно 1,5 миллиона гривен на терроборону Александр Сенкевич добавил, что вчера вечером собирал у себя профильного зама Юрия Степанца, управделами исполкома Андрея Волкова, директора финдепартамента Веру Святелик, представителей терробороны и начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Игоря Онищенко, чтобы выяснить сколько средств им необходимо и на какие направления.

— Мы у них спросили: «Что вам нужно, на что вы будете тратить средства и вчера решили, каким образом сделать как можно быстрее. Чтобы не ждать». Потому что все, что они хотят купить, они должны проводить через тендерные закупки. А вы знаете, что тендерные закупки могут пройти не с первого раза, через месяц, или через два, а там, может, уже и защищать будет нечего. Поэтому нужно принять сегодня такие решения, что мы деньги распределим на коммунальные предприятия, они закупят все необходимое и передадут в пользование подразделениям терробороны, - отметил мэр.

Также он отметил, что дополнительные средства на сопутствующие направления можно будет выделить из резервного фонда, который в 2022 году увеличили до 30 миллионов гривен. Для этого созовут исполком и комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС, потому что решение сессии для это не понадобится.

В итоге, вопрос поддержали 18 членов исполкома.

Как известно, ранее Домбровская призвала Сенкевича созвать внеочередную сессию горсовета, чтобы утвердить программу терробороны Николаева и ее финансирование. В этот же день, мэр заявил, что созывает сессию на 16 февраля. Однако, необходимого кворума не набралось, поэтому заседание так и не состоялось.