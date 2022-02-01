«Николаевэлектротранс» получил уже 30 троллейбусов, купленных за средства ЕБРР – закончить поставку должны до конца марта

Директор КП «Николаевэлектротранс» Юрий Сметана заявил, что до конца марта предприятие должно получить оставшиеся 10 троллейбусов, закупленных за кредитные средства от Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Так, 22 февраля, на КП прибыл очередной троллейбус из 40 единиц в рамках программы обновления коммунального транспорта города. В целом город получил уже 30 единиц транспорта. Юрий Сметана сообщил, что закончить поставку всех новых троллейбусов должны до конца марта.

«Сейчас поставки проходят с опережением графика, поскольку, согласно подписанному контракту, работу по контракту должны были закончить в августе этого года», - подчеркнул Юрий Сметана.

Сейчас на маршрутах Николаева работает 27 новых единиц троллейбусов, осуществляющих перевозку пассажиров. Еще три единицы будут выпущены на линию по окончании всей процедуры подготовки к работе.

Ранее Юрий Сметана заявлял, что в начале 2022 года Николаев получит остаток новых троллейбусов. На тот момент на предприятии было уже 27 единиц.