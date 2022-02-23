Италия выделит Украине 110 миллионов евро финансовой помощи

Италия планирует выделить 110 миллионов финансовой помощи для поддержки населения и экономики Украины.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
О выделении этой помощи сообщил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо во время брифинга в Сенате парламента Италии. Средства направят в сферы, которые будут согласованы с украинскими властями.
- Мы также намерены помочь Комитету Международного Красного Креста в гуманитарной сфере, – добавил он, комментируя итоги своего визита в Киев на минувшей неделе.
Напомним, ранее Папа Римский объявил 2 марта днем молитвы из-за ситуации в Украине.