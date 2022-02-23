Италия выделит Украине 110 миллионов евро финансовой помощи

Зеленский и Луиджи ди Майо Италия планирует выделить 110 миллионов финансовой помощи для поддержки населения и экономики Украины.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

О выделении этой помощи сообщил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо во время брифинга в Сенате парламента Италии. Средства направят в сферы, которые будут согласованы с украинскими властями.

- Мы также намерены помочь Комитету Международного Красного Креста в гуманитарной сфере, – добавил он, комментируя итоги своего визита в Киев на минувшей неделе.

Напомним, ранее Папа Римский объявил 2 марта днем молитвы из-за ситуации в Украине.