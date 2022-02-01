Прокуратура хочет отсудить участок пляжа в Коблево, который вывели в частную собственность

Николаевская окружная прокуратура просит суд прекратить право собственности компании на земельный участок в зоне отдыха «Коблево» и возвратить этот участок в собственность громады.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Ранее по решению Коблевского сельского совета гражданину выделили в собственность земельный участок площадью 10 соток для ведения садоводства. В дальнейшем владелец изменил целевое назначение этого участка на коммерческое и передал в собственность своей фирмы.

Спорный земельный участок полностью входит в пределы пляжной зоны и может находиться исключительно в государственной и коммунальной собственности. Хозяйственный суд Николаевской области продолжает рассмотрение этого дела.

Напомним, что в 2021 году бывший прокурор Николаевской и Одесской областей Николай Стоянов раскритиковал руководителя Николаевской местной прокуратуры №1 Дмитрия Левицкого, намекнув на его коррупционною деятельность, которая связана с дорогостоящими земельными участками на берегу моря в Березанском, Очаковском и Николаевском районах.