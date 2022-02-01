Украина для проведения испытаний на три дня отключится от энергосистем РФ и Беларуси

Украина 24-26 февраля проведет первый этап испытания своей энергосистемы в режиме отключения от энергосистем России, Беларуси и Европы (сети ENTSO-E).

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Энергосистема Украины будет объединена с «островом Бурштынской ТЭС», две части энергосистемы Украины будут работать синхронно.

«Работа в изолированном режиме – испытание, которое проводится в рамках подготовки к синхронизации объединенной энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Оно предусмотрено Соглашением об условиях будущего объединения украинской и европейской энергосистем и должно проводиться в два этапа: в зимний и летний период», - говорится в сообщении.

Испытания в изолированном режиме и предстоящая синхронизация энергосистем Украины и Европы будут проводиться в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы. Результаты тестирования станут основанием для принятия решения ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами.

Операции для временного отсоединения острова Бурштынской ТЭС от энергосистемы ENTSO-E и присоединения его к энергосистеме Украины были запланированы на утро 23 февраля. После их завершения будут выполняться операции по временному отсоединению энергосистемы Украины от энергосистем России и Беларуси.

Возвращение энергосистемы Украины на параллельную работу с энергосистемами РФ и Беларуси намечено на 27 февраля. Работа блока регулирования «Украина-Молдова» в изолированном режиме запланирована 24-26 февраля.

«НЭК «Укрэнерго» достигла всех необходимых договоренностей с операторами системы передачи РФ и Беларуси о временном прекращении параллельной работы и возвращении к ней. Все действия НЭК «Укрэнерго» соответствуют условиям договоров о параллельной работе с сопредельными странами», - говорится в сообщении.

Утверждается, что работа в изолированном режиме – это не стресс-тест для энергосистемы. Цель испытаний – продемонстрировать способность энергосистемы поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы. Тестирование предполагает поочередное проведение отключения генерации и нагрузки.

«Программа испытаний предусматривает все необходимые меры, позволяющие поддерживать надежность и безопасность энергоснабжения украинских потребителей», - отметили в «Укрэнерго».

Напомним, ранее на Южно-Украинской АЭС запустили один из блоков, который ранее останавливали для устранения проблемы.