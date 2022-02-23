В ОАЭ разработали беспилотники, которые управляются искусственным интеллектом и могут «стаей» нападать на противника

В Абу-Даби компания Halcon на выставке продемонстрировала возможности своих беспилотных летательных аппаратов. Их могут использовать не только для военных действий, но и для поиска пострадавших от стихии.

Об этом сообщает «Новое время».

Группа беспилотников может использовать технологию искусственного интеллекта для обмена информацией друг с другом и летать устойчивым строем к своей цели, сообщил генеральный директор Halcon Саид Аль Мансури.

- Как только цель идентифицирована, в рое беспилотников принимается решение, и на основе размера, формы и категории цели они решают, сколько дронов необходимо для уничтожения, например, два, четыре или пять, а затем они начинают приближаться к цели, - сказал Аль Мансури.

Он добавил, что рой может атаковать как статические, так и движущиеся цели, а также выполнять сложные миссии.

Halcon является частью группы EDGE, основного производителя оборонных технологий в ОАЭ. Аль Мансури добавил, что Halcon войдет во все «секторы вооружений», охватывая землю, воздух и море. Также беспилотники могут оснастить новым модулем под названием Echo SAR, который предназначен для того, чтобы дроны могли искать выживших после стихийных бедствий.

Напомним, ранее в Ливии боевой беспилотник без приказа атаковал человека.