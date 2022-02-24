ЦПАУ или спортивная школа: Нардеп Пасичный рассказал о проектах, которые рассматривают на базе «Искры»

Народный депутат Украины от фракции «Слуга Народа» Александр Пасичный рассказал о возможных проектах, которые могут быть осуществлены на базе заброшенного кинотеатра «Искра».

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Нардеп сообщил, что встречался с Министром регионального развития Алексеем Чернышовым по этому вопросу.

— Мы наметили планы, какие возможности у нас есть, и сейчас это все в работе. Обсуждение идет с мэром, с главой областной государственной администрации, концепцию мы вырабатываем, - сказал нардеп.

Он отметил, что основные варианты, что можно разместить в «Искре» - это спортивная школа и Центр предоставления административных услуг.

— Были предложения – спортивные школы по разным направлениям и ЦПАУ. В Заводском районе его нет. Это было бы классно для микрорайонов близлежащих. Мы все эти вопросы анализируем, прорабатываем наиболее оптимальный вариант. (…) Я как «спортивный» депутат, я за любое развитие спорта. Но идея ЦПАУ абсолютно реалистичная, не надо будет ехать в центр, чтоб получить услуги, - отметил народный депутат.

При этом, сколько необходимо будет выделить средств не это из социально-экономической субвенции, еще неизвестно – необходимо сначала разработать проект.

Напомним, интернет-издание NikLife показало, в каком состоянии сегодня находится заброшенный кинотеатр «Искра».