Китайского инвестора завода «Мотор Сич» объявили банкротом – он может покрыть свои убытки за счет Украины

Пекинский суд начал процедуру ликвидации китайского инвестора украинской компании «Мотор Сич» – Beijing Xinwei Technology Group.

Об этом сообщает «Лига.net».

Кредиторы могут подать долговые иски до 5 мая. Компания заявила, что продолжит продвигать покупку «Мотор Сичи» в попытке «изменить ход банкротства».

Beijing Xinwei была исключена из листинга Шанхайской фондовой биржи в июне 2021 года после сообщения об убытках в размере 26,5 млрд юаней за предыдущие четыре года (около 4,24 миллиарда долларов).

Beijing Xinwei в течение последних нескольких лет стремилась приобрести контрольный пакет акций «Мотор Сич» через свою дочернюю компанию Beijing Skyrizon Aviation. Но украинские регуляторы приостановили сделку по соображениям национальной безопасности. В прошлом году Украина и Министерство торговли США ввели санкции в отношении компаний Beijing Xinwei и Beijing Skyrizon.

Последняя открыла дело в международном арбитраже против Украины. В ноябре 2021 года китайские инвесторы заявили, что через суд Гааги планируют взыскать с Украины не менее $4,5 млрд за убытки.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал введение санкций против Ван Цзина, гражданина Китая. Цзин – ключевой акционер владельца Skyrizon – Beijing Xinwei Technology Group. Зеленский заявил, что не позволит Китаю или другому государству выкупить контрольный пакет акций «Мотор Сич».