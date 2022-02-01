Глава Минфина Германии заявил о «полной блокаде» россбанков и прекращении бизнеса с РФ

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что бизнес с РФ уже практически свернут в свете блокады российских банков, возможны лишь отдельные транзакции.

Об этом сообщает ТАСС.

- Мы уже имеем полную блокаду российских банков, тем самым бизнес с Россией уже практически прекращен, - сказал министр в пятницу на пресс-конференции со своим французским коллегой Брюно Ле Мэром.

Линднер отметил, что в отдельном случае транзакции пока еще возможны, например для оплаты поставок газа или чтобы немецкие компании могли осуществлять переводы собственным дочерним предприятиям в России.

По его словам, "обсуждаются все варианты" дополнительных ограничений.