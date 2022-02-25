Премьер-министр Грузии заявил, что страна не присоединится к санкциям против России: «Это нанесет еще больший вред нашему народу»

Власти Грузии, исходя из национальных интересов, не собираются участвовать в экономических и финансовых санкциях стран Запада, введенных против России из-за ситуации вокруг Украины.

Об этом в пятницу сообщил грузинским журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает Эхо Кавказа.

"Мы ознакомились с действиями наших международных партнеров, которые последовали после начала военных действий на Украине. Я имею в виду введение экономических и финансовых санкций (против РФ). Я хочу четко и однозначно заявить, что Грузия с учетом наших национальных интересов не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях. Это нанесет еще больший вред нашей стране и нашему народу", - сказал Гарибашвили.

На вопрос журналистов, собирается ли он лететь в Киев, премьер ответил, что это не должен быть визит ради визита, добавив, что помимо всего прочего воздушное пространство Украины закрыто.