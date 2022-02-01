Федоров: деньги от «єПідтримка» можно пожертвовать на помощь украинской армии

Украинцы смогут потратить «ковидную тысячу» на поддержку Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram.

Через платежную систему Portmone желающие могут пожертвовать как всю сумму, так и все остальные от выплаты.

"В очень непростое для нас время важно поддерживать тех, кто с оружием в руках защищает Украину от российских войск", - добавил он.

Федоров напомнил, что воспользоваться услугами «єПідтримка» можно только в случае наличия «зеленого» COVID-сертификата в приложении «Дія».

«Поможем украинским военным и защитим страну от врага вместе!».

Напомним, ранее НБУ принял решение открыть специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины.