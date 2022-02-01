Николаевцев просят хотя бы частично платить облтеплоэнерго за услуги: «Чтобы ваши дома были с теплом»

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» просит граждан хотя бы частично рассчитываться за теплоснабжение, чтобы предприятие могло беспрепятственно снабжать домами теплом.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» вынуждено обратиться к вам с просьбой по крайней мере частичных оплат за теплоснабжение. Мы понимаем всю сложность ситуации. Однако специалисты предприятия работают 24/7, чтобы с теплом были ваши дома, и чтобы в дальнейшем мы могли обеспечить подачу теплоносителя, нам нужно рассчитываться за газ и электроснабжение, закупая их. По возможности просим производить оплату за тепло. Спасибо за понимание», - говорится в сообщении.