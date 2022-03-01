ГК «Прометей» выделила более 160 тысяч гривен на закупку помощи армии Украины

Зерноторговая Компания «Прометей» выделила более 160 тысяч гривен благотворительной помощи для гуманитарных нужд ВСУ и Территориальной обороны.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Средства направлены на закупку материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для военных, защищающих Николаевскую область.

Команда ГК «Прометей» приняла решение не оставаться в стороне и помочь украинским защитникам, организовав закупку и логистику необходимых военным материальных средств.

В ГК «Прометей» отмечают, что на данный момент Компания занимается также организацией межрегионального склада, на базе которого будет аккумулироваться необходимая военным товарная номенклатура.

«Сейчас, в условиях тотального дефицита, не только медикаментов и определенной техники, но и, элементарно, – предметов первой необходимости, наша команда работает в усиленном режиме, чтобы закупить для наших Защитников материальные, продовольственные и другие средства. Кроме этого, мы берем на себя риски, связанные с логистикой. Мы понимаем, насколько важно максимально помочь нашим ребятам, которые работают на передовой и полностью берут на себя риски, связанные с защитой нашей жизни!», - отметили в компании.

Компания «Прометей» благодарит Николаевскую ОГА и представителей местного самоуправления за оперативное информирование по требуемой армии номенклатуре товаров.

«Своему успеху мы обязаны украинскому народу, и самое время отплатить тем же, мы должны объединится и организовать помощь нашей армии. Мы каждый день по мере возможности будем сообщать о нашей работе в этом направлении, чтобы объединить бизнес в желании поддержать Украинских защитников. Это не последняя помощь, которую оказывает наша Команда. И сейчас для осуществления наших планов важны не сколько деньги, сколько поиск необходимого и организация логистики. Поэтому мы просим всех присоединится к этому Святому доброму делу!» - подчеркнул основатель компании РАФАЭЛЬ ГОРОЯН

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