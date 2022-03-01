В Украине разрешили обналичивать деньги в сетевых магазинах и тратить средства «ЄПідтримка» на любые товары

В Украине каждый сетевой магазин теперь становится банкоматом и на кассе можно будет обналичить деньги.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram.

После начала вторжения банкам стало трудно осуществлять инкассацию наличных в торговых сетях и наполнять банкоматы.

«Тысячи инкассаторов ушли Защищать Украину. Национальный Банк нашел элегантный и одновременно эффективный выход из ситуации. Теперь можно прийти в любую крупную торговую сеть, продовольственную или сеть АЗС со своей картой, на которой есть безналичные средства и вам выдадут наличные в сумме до 6 тысяч гривен, списав их одновременно с вашего карточного счёта. Если вам надо снять побольше, то вы просто повторяете эту операцию – снова и снова».

«Проблема решена с двух сторон. С одной стороны сети магазинов не нуждаются в инкассации наличности, вырученной от продажи товаров, и отдают наличку гражданам. С другой стороны, гражданам не надо искать банкоматы, которые все труднее и труднее наполнять наличными. По итогу: пришёл в магазин, списал со своей карты безнал и получил наличные!» - написал Геращенко.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что деньги от программы «ЄПідтримка» теперь можно тратить на любые продукты или товары. У программы уже нет ограничений на конкретное направление бизнеса.