Зеленский заявил, что каждый украинец, который остался без работы из-за войны, получит помощь в размере 6,5 тысяч гривен

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разработке Программы, которая предусматривает единоразовую материальную помощь украинцам, оставшимся без работы из-за войны. Также он отметил, что выплата пенсий будет осуществлена в полном объеме.

Об этом он сообщил во время своего видеообращения в четверг, 3 марта.

— Настоящие гуманитарные грузовики в дороге. Наше правительство уже подготовило Программу по специальной помощи для всех украинцев, которые потеряли возможность работать. Сейчас. Из-за войны. Там, где боевые действия. Каждый нанятый рабочий, каждый ФОПовец, каждый гражданин Украины, у которого Россия забрала возможность работать получит по 6,5 тысяч гривен без единых условий. Специально отмечаю, что для украинцев старшего возраста, несмотря на войну, мы обеспечим полную выплату пенсий, проиндексированных пенсий, как это и должно быть в соответствии с Законом, — заявил Президент.

Он добавил, что с 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14%. Деньги уже пошли в банк, все выплат будут полностью проведены.