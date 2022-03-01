«Припадок агрессии, мания величия, психологические комплексы, и как последствие – ракетные комплексы»: Зеленский о Путине

Президент Владимир Зеленский сравнил желание Путина уничтожить Украину с болезнью. Он отметил, что замыслы противника пошли не по плану, поэтому оккупанты решили поменять тактику, подчеркивая, что ракетные удары на украинские города летят из-за того, что РФ ничего не может сделать существенного на земле.

Об этом он сказал во время видеообращения.

— Ровно неделю назад Украину атаковал другой вирус, другая болезнь. Это те, которые страдают на тяжелую аннексию и оккупацию чужих земель. Неделю назад, в четыре утра Россия вторглась на территорию Украины, в нашу независимую Украину, на нашу землю. Острый припадок агрессии, мания величия, мания преследования. Тяжелые психологические комплексы, и как последствие – ракетные комплексы. Реактивная артиллерия. Танки и другая бронетехника просто как саранча. Первые часы и дни полномасштабной войны были сверхсложными. Но мы были едиными, а значит сильными, а значит, выстояли. И так дальше будет. И дальше стоим, - сказал Зеленский.



По его словам, российские оккупанты вынуждены были изменить тактику и начать ракетно-бомбовые удары по украинским городам, потому что «не смогли сделать ничего существенного на земле». Но все линии обороны Украины сохранены.