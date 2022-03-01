Верховная Рада на время военного положения отменила проверки для бизнеса

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроекты №7121 и №7125 об особенностях налогообложения и представления отчетности в период действия военного положения.

Об этом сообщил нардеп Даниил Гетманцев.

Ключевые моменты принятых законопроектов:

- предоставление возможности подачи отчетов и других документов через 90 дней после прекращения или отмены военного положения;

- в период военного положения не будут проводиться какие-либо проверки о своевременности и полноте представления отчетов или документов отчетного характера;

- освобождаются от ответственности плательщики в случае невозможности выполнения своих обязанностей;

- налоговые проверки не начинаются, а начатые проверки останавливаются;

- операции по добровольной передаче средств, товаров, в том числе подакцизных, предоставлению услуг в пользу ВСУ и подразделений территориальной обороны, без предварительного или последующего возмещения их стоимости, не считаются операциями по реализации для целей налогообложения;

- учет в составе расходов в полном объеме средств и имущества, передаваемого ВСУ и другим подразделениям;

- сумма возмещения стоимости горючего, израсходованного при предоставлении услуг по перевозке для обеспечения нужд ВСУ и подразделений территориальной обороны, не включается в состав налогооблагаемого дохода физических лиц, предоставляющих такие услуги;

- продлевается действие лицензий на производство подакцизной продукции.