Верховная Рада на время военного положения отменила проверки для бизнеса

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроекты №7121 и №7125 об особенностях налогообложения и представления отчетности в период действия военного положения.
Об этом сообщил нардеп Даниил Гетманцев.
Ключевые моменты принятых законопроектов:
- предоставление возможности подачи отчетов и других документов через 90 дней после прекращения или отмены военного положения;
- в период военного положения не будут проводиться какие-либо проверки о своевременности и полноте представления отчетов или документов отчетного характера;
- освобождаются от ответственности плательщики в случае невозможности выполнения своих обязанностей;
- налоговые проверки не начинаются, а начатые проверки останавливаются;
- операции по добровольной передаче средств, товаров, в том числе подакцизных, предоставлению услуг в пользу ВСУ и подразделений территориальной обороны, без предварительного или последующего возмещения их стоимости, не считаются операциями по реализации для целей налогообложения;
- учет в составе расходов в полном объеме средств и имущества, передаваемого ВСУ и другим подразделениям;
- сумма возмещения стоимости горючего, израсходованного при предоставлении услуг по перевозке для обеспечения нужд ВСУ и подразделений территориальной обороны, не включается в состав налогооблагаемого дохода физических лиц, предоставляющих такие услуги;
- продлевается действие лицензий на производство подакцизной продукции.