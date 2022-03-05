Турпоездки для граждан России подорожали на 80%

Повышение цен на путешествия для россиян связанно с введенными санкциями и закрытия авиасообщения с цивилизованным миром.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Туры в открытые для граждан России резко выросли из-за ослабления рубля к доллару и евро. По данным профильной ассоциации, отдых в Турции стал дороже на 80%, в Египте – на 65%.

«Главная причина роста цен – падение курса рубля к мировым валютам. Туроператоры платят гостиницам в евро в Турции и долларах – в Египте. Средний чек десятидневного тура в Турцию с заездом в конце февраля, включая размещение на двоих в трехзвездочном отеле и страхование, составил 73 тысячи рублей. Параметры – десять дней, «все включено», на двоих. 3 марта такой тур стоил уже минимум 127 тысячи рублей. Цены на самые доступные туры выросли более чем на 80%», – отмечают в ассоциации.

В то же время, отдых турецких отелях 4* и 5* с системой «все включено» теперь стоит свыше 177,5 тысяч рублей и свыше 180 тыс. руб. соответственно.

«Тур в Египет с размещением в отеле 3* в конце февраля можно было купить за 81 тыс. руб. на двоих, а на ближайшие дни он уже стоит 134 тыс. руб. на двоих. Цена выросла на 65%», - уточнили в ассоциации.

Они также добавили, что гражданам России в сложившихся условиях не стоит ждать «горячих туров».

Напомним ранее сообщалось, что российский рынок акций обвалился до рекордного минимума за всю историю.