В отделениях «Новой почты» можно обналичить деньги

Компания экспресс-доставки «Новая почта» разрешила обналичивать деньги с банковской карты в любом работающем отделении.
Об этом сообщается на сайте компании.
«Украинцы могут обналичить деньги с банковской карты в любом работающем отделении Новой почты при наличии необходимой суммы в кассе», - сказано в сообщении.
Для получения наличных средств необходимо:
- сообщить оператору о желании снять наличные деньги;
- показать паспорт – оригинал или в приложении «Дія»;
- оплатить услугу картой и получить наличные.
Отмечается, что средства можно снять исключительно в гривнах и только с карт украинских банков. Ограничения на выдачу наличных денег могут быть только со стороны банка, выдавшего карточку.
Кроме того, в отделениях "Новой почты" можно получить полный спектр финансовых услуг:
- отправить денежный перевод родным;
- пополнить мобильный счет;
- внести благотворительный взнос на спецсчет Вооруженных сил Украины, который открыл Национальный банк, а также в "Фонд Сергея Притулы" и "Повернись живим", которые поддерживают украинских защитников.
На данный момент, в Николаеве работает два отделения почты:
•Отделение №2, ул. Мореходная, 1в/6 (Лит. Б2)
•Отделение №3: ул. Космонавтов, 83A.
С перечнем работающих отделений в других городах можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, что ранее в Украине разрешили обналичивать деньги в сетевых магазинах и тратить средства «ЄПідтримка» на любые товары.