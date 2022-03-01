В отделениях «Новой почты» можно обналичить деньги

Компания экспресс-доставки «Новая почта» разрешила обналичивать деньги с банковской карты в любом работающем отделении.

Об этом сообщается на сайте компании.

«Украинцы могут обналичить деньги с банковской карты в любом работающем отделении Новой почты при наличии необходимой суммы в кассе», - сказано в сообщении.

Для получения наличных средств необходимо:

- сообщить оператору о желании снять наличные деньги; - показать паспорт – оригинал или в приложении «Дія»; - оплатить услугу картой и получить наличные.

Отмечается, что средства можно снять исключительно в гривнах и только с карт украинских банков. Ограничения на выдачу наличных денег могут быть только со стороны банка, выдавшего карточку.

Кроме того, в отделениях "Новой почты" можно получить полный спектр финансовых услуг:

- отправить денежный перевод родным; - пополнить мобильный счет; - внести благотворительный взнос на спецсчет Вооруженных сил Украины, который открыл Национальный банк, а также в "Фонд Сергея Притулы" и "Повернись живим", которые поддерживают украинских защитников.

На данный момент, в Николаеве работает два отделения почты:

•Отделение №2, ул. Мореходная, 1в/6 (Лит. Б2)

•Отделение №3: ул. Космонавтов, 83A.

С перечнем работающих отделений в других городах можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что ранее в Украине разрешили обналичивать деньги в сетевых магазинах и тратить средства «ЄПідтримка» на любые товары.