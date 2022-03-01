Украина договорилась с Польшей об импорте газа

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) и оператор ГТС Польши Gaz System S.A. договорились о введении гарантированных мощностей для импорта газа с 6 марта. Это позволяет физически импортировать газ из Польши, в том числе из LNG-терминала, на гарантированной основе, и, тем самым, способствует безопасности поставок газа для нужд Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГТСУ.

За последние три месяца международные партнеры ОГТСУ сделали важные шаги навстречу в рамках сотрудничества для усиления безопасности поставок. Теперь при отсутствии транзита участники украинского рынка смогут получать газ по трем направлениям – Польша, Венгрия и Словакия.

- Последние месяцы Оператор ГТС Украины упорно работал над созданием маршрутов для импорта газа, чтобы гарантировать необходимый ресурс газа для Украины при любых сценариях. Сегодня это критический вопрос выживания страны. Я благодарен нашим коллегам – смежным операторам ГТС за важный вклад в усиление энергетической безопасности Украины. На энергетическом фронте мы вместе продолжаем прилагать все усилия, чтобы обеспечить бесперебойную поставку газа для украинских потребителей, - отметил Сергей Макогон, гендиректор ОГТСУ.

Для сравнения в среднем Украина потребляет 100-120 миллионов кубометров газа в сутки. За последние три месяца Оператор ГТС Украины заключил соглашения с операторами ГТС смежных систем, которые увеличили мощности для импорта газа до более 50 миллионов кубометров в сутки, что составляет примерно половину потребностей страны в природном газе.