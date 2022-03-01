Премьер Шмыгаль призвал бизнес вернуться к производству – Украина переходит к экономике военного положения

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина переходит к экономике военного положения. Это означает, что нужно отстроить эффективную работу всех необходимых предприятий, мобилизовать ресурсы и создать новую логистику.

Об этом Шмыгаль сообщил в своем обращении 6 марта, пишет «Лига.net».

- Обращаюсь в местные органы власти тех регионов, которые сейчас находятся в тылу! Вы достойно справляетесь с вызовом размещения эвакуированных людей. Теперь пора обеспечить их работой, - сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что разработки по индустриальным паркам должны стать основой для развертывания предприятий, которые будут работать «для нашей победы». Он также обратился к представителям бизнеса и к рабочим, кто в это время эвакуировался в другие регионы.

- К Вам тоже просьба. Если нет опасности, собирайте своих работников и возобновляйте производство! Ваша помощь сегодня как никогда нужна государству! - сказал Шмыгаль.

Также Шмыгаль отметил, что экономика военного положения предполагает четкое планирование потребностей. Поэтому государство уже начало размещать государственный заказ на предприятиях для обеспечения критических нужд.

- Речь не только об оружии. Речь о продуктах питания, о лекарствах, о топливе и других важных товарах, - сообщил он.

Шмыгаль отметил, что правительство уже приняло решение об ограничении экспорта ряда социально-важных товаров и сырья, из которого они производятся.