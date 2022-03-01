Кабмин ограничил экспорт из Украины мяса и некоторых продуктов питания

Правительство Украины ввело нулевые квоты на подлежащий лицензированию экспорт ржи, овса, гречки, проса, сахара и cоли, пригодной для потребления людьми.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, пишет «Экономическая правда».

Также введены нулевые квоты на экспорт живого крупного рогатого скота и его мороженого мяса, мяса и съедобных мясных субпродуктов, соленых или в рассоле, сушеных или копченых; съедобной муки из мяса или мясных субпродуктов: мяса крупного рогатого скота.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решение об ограничении экспорта ряда социально-важных товаров и сырья, из которого они производятся.