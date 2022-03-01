Завод «АрселорМиталл» заплатил в бюджет Украины ₴2,2 миллиарда, которые направят на нужды военных

Завод «АрселорМиталл Кривой Рог» перечислил в бюджет Украины 2 миллиарда 245 миллионов 721 тысячу гривен, которые должны пойти на обеспечение военных.

Об этом сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова.

Ирина Венедиктова отметила, что именно эта сумма была предметом расследования в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов. После того, как деньги поступили в Государственный бюджет уголовное производство закрыли.

«2 миллиарда 245 миллионов 721 тысяч гривен. Столько заплатил «АрселорМиталл Кривой Рог» в бюджет Украины для того, чтобы в результате эти средства были направлены на нужды военных. До недавнего времени прокуроры исходили из того, что именно такая сумма была предметом расследования в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов. Мы рады, что все стороны нашли общий язык. Сейчас самое время, когда в Украине нужно научиться во всем находить общий язык. Такого уголовного производства больше нет», - написала она.