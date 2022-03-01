В Минцифры рассказали, как украинцы могут получить 6,5 тысяч гривен в рамках єПідтримки

Украинцы уже с сегодняшнего дня могут получить 6 500 грн в рамках поддержки - глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, как это сделать.

Об этом он написал в Telegram.

«6 500 грн могут получить украинцы в рамках єПідтримки уже с сегодняшнего дня. Именно в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия. Выплату можно потратить на что угодно. Ограничения на определенный вид бизнеса с программы были сняты», - написал министр.

Получить помощь могут наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп. Выплата направлена на поддержание населения в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Также это поддержит ФЛП, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны.

Как получить 6500 грн:

1 . Авторизируйтесь в Дії и выберите услугу єПідтримка.

2. Выберите карту карты єПідтримка. Если у вас ее еще нет, здесь вы можете узнать, как ее оформить: https://e-aid.diia.gov.ua/#card.

3. Нажмите «Получить помощь»

4. Ожидайте зачисление средств