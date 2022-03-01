Менее чем за сутки после запуска услуги: Более 700 тысяч украинцев подали заявку в «Дію» на получение 6,5 тысяч гривен в рамках єПідтримки

Уже более 700 тысяч украинцев оставили заявку в приложении «Дія» на получение денежной помощи от государства.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Как известно, услугу запустили только сегодня, 8 марта, и уже получили более 700 тысяч заявлений на получение поддержки в размере 6 500 гривен.

Михаил Федоров напомнил, что получить помощь могут наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп. Выплата направлена на поддержание населения в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Также это поддержит ФЛПы, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны.

«Подавайте через приложение «Дія». Средства можно потратить на что угодно», - написал Федоров.

Напомним, как можно получить 6500 грн:

1 . Авторизируйтесь в Дії и выберите услугу єПідтримка.

2. Выберите карту карты єПідтримка. Если у вас ее еще нет, здесь вы можете узнать, как ее оформить: https://e-aid.diia.gov.ua/#card.

3. Нажмите «Получить помощь»

4. Ожидайте зачисление средств