Западные страны разработают План Маршалла, чтобы восстановить Украину, - премьер Британии

Страны Запада разработают аналог Плана Маршалла по восстановлению Украины после завершения войны с Россией.
Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон после встречи с лидерами стран Вышеградской четверки, сообщает «Левый берег» со ссылкой на The Telegraph.
- Также была договоренность о необходимости показать народу Украины сейчас, что бы ни случилось, свободная, суверенная, независимая Украина будет защищена и восстановлена, мы все отстроим, и у нас будет План Маршалла для восстановления Украины, - заявил Джонсон.