Западные страны разработают План Маршалла, чтобы восстановить Украину, - премьер Британии

Страны Запада разработают аналог Плана Маршалла по восстановлению Украины после завершения войны с Россией.

Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон после встречи с лидерами стран Вышеградской четверки, сообщает «Левый берег» со ссылкой на The Telegraph.