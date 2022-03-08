Западные страны разработают План Маршалла, чтобы восстановить Украину, - премьер Британии

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08.03.2022 22:31

Страны Запада разработают аналог Плана Маршалла по восстановлению Украины после завершения войны с Россией.

Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон после встречи с лидерами стран Вышеградской четверки, сообщает «Левый берег» со ссылкой на The Telegraph.

- Также была договоренность о необходимости показать народу Украины сейчас, что бы ни случилось, свободная, суверенная, независимая Украина будет защищена и восстановлена, мы все отстроим, и у нас будет План Маршалла для восстановления Украины, - заявил Джонсон.

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