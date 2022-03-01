В Киеве разоблачили предпринимателей, которые не платили налоги в особо крупных размерах – изъятые 38 миллионов гривен пойдут на нужды ВСУ

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, в рамках досудебного расследования в уголовном производстве разоблачили предпринимателей из Киева, которые не уплачивали налоги в особо крупных размерах.

Об этом сообщают на канале Бюро в Telegram.

Сообщается, что во время обыска было выявлено более 700 тысяч евро и почти 500 тысяч долларов США. В дальнейшем изъяты средства, свыше 38 миллионов гривен в эквиваленте, на основании судебного решения, перечислено на специальный счет на нужды Вооруженных Сил Украины.