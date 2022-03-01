Украинцы за две недели войны через «Дію» собрали ₴120 миллионов на поддержку армии

Жители Украины через приложение «Дія» собрали на поддержку армии 120 миллионов гривен.

Об этом в Телеграмм сообщили министр цифровой политики Михаил Федоров.

«120 миллионов через Дію на армию собрали мы с вами, украинцы. Это потрясающая поддержка для наших бойцов. Все донаты идут в фонд «Вернись живым», - сообщил Федоров.

По его словам, 9 марта, один из региональных офисов «Вернись живым» для наших военных передал 92 шлема, 107 планшетов для артиллеристов и операторов БПЛА, более 50 раций, полтора десятка единиц ночной оптики, более 20 квадрокоптеров, 12 компьютеров и ноутбуков, 4 саперные сумки и 29 комплектов термобелья.