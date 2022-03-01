Как во времена СССР: путин считает, что санкции пойдут на пользу России

Президент РФ владимир путин заявил, что санкции европейских стран и США пойдут только на пользу России.

Об этом шла речь в ходе его встречи с беларусским диктатором Александром Лукашенко.

Президент РФ признал, что по экономике России наносится массированный удар, но считает, что преодоление санкций скорее пойдёт на пользу. В пример путин привел так любимый им СССР, который «жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов».

- И наоборот, приобретём больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными, в конечном итоге пойдет на пользу, как это было в предыдущие годы. Есть, конечно, и проблемы, связанные с событиями сегодняшнего дня, с известными ограничениями, санкциями и так далее. Но как мы с вами и говорили раньше, попытки ограничить наше развитие, сдержать его — они предпринимались всегда, предпринимаются и сейчас — сейчас в большем масштабе, конечно, это очевидно. Уверен, что мы пройдем через эти трудности, - заявил путин.

Также он добавил, что введенные в последние годы санкции «позволили России приобрести новые компетенции и восстановить старые на технологическом уровне».

Как известно, о проблемах для российской экономики из-за санкций заявил один из российских олигархов Олег Дерипаска. По его словам, что Россию ждет жесточайший кризис: «Умножайте кризис 1998 года минимум на три».

Также второй по величине российский производитель нефти «Лукойл» призвал как можно быстрее прекратить войну в Украине.