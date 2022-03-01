«Энергоатом» отказался от поставок российского ядерного топлива

Украинский «Энергоатом» полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

«Энергоатом» полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива», - говорится в сообщении компании.

«Энергоатом» обеспечивает около 55% потребности Украины в электроэнергии, в осенне-зимний период этот показатель достигает 70%.

Напомним, Запорожская атомная электростанция в Энергодаре находится под контролем военных сил рф уже неделю. 3 марта российские войска начали штурм Энергодара, где находится ЗАЭС. После ожесточенных боев на блокпостах оккупантам удалось прорваться в город. Персонал продолжает работать и контролировать состояние энергоблоков.