В Украине отменят налогообложение с продажи бензина и дизтоплива

Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду отменить налог на бензин и дизель.

Об этом он заявил во время обращения 12 марта.

«Кабинет Министров Украины принял несколько очень важных решений. Согласована полная отмена налога на добавленную стоимость и акциза на топливо. На бензин, дизель. Это делается не только в контексте посевной кампании, которую нужно начинать, как всегда, очень быстро, срочно. Но и в расчете на нужды всех наших граждан Украины. Чтобы не было дефицита горючего в стране. Чтобы цены были стабильными. Правительство свою часть работы сделало. Теперь дело за депутатами Верховной Рады. Они должны безотлагательно поддержать это решение своим голосованием. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук уже занимается организацией соответствующего заседания», – сказал Зеленский.