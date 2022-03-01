Два миллиона украинцев подали заявку в «Дію» на получение 6,5 тысяч гривен – деньги можно снимать в банкоматах или перечислять на другие карты

За четыре дня 2 миллиона украинцев оставили заявку в приложении «Дія» на получение денежной помощи от государства.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Федоров напомнил, что деньги могут получить все наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия.

Подать заявку можно в несколько кликов. Оформите специальную карту в одном из банков-партнеров, если у вас до сих пор нет. Зайдите в «Дію» и нажмите Услуги — єПідтримка — Получить помощь.

«Средства можно тратить на что угодно без ограничений — снимать в банкоматах или перечислять на другие карты», - заявил министр цифровой политики.

Напомним, что услугу запустили 8 марта, и за полдня уже получили более 700 тысяч заявлений на получение поддержки в размере 6 500 гривен.