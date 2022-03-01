США выделят Украине военную помощь на сумму до $200 миллионов

США выделят Украине военную помощь на сумму до $200 млн, соответствующий меморандум был подписан президентом США Джозефом Байденом.

Об этом сообщает Белый дом.

«В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки (…), я настоящим делегирую Государственному секретарю полномочия (…) распорядиться о выделении до 200 миллионов долларов для предоставления помощи Украине по оборонным изделиям и услугам, а также военному образованию и обучению», - говорится в тексте меморандума, опубликованного в субботу, 12 марта.