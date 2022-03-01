В особняке Медведчука нашли «золотой» вагон-ресторан

У беглого нардепа и кума российского президента Виктора Медведчука обнаружили «золотой» вагон-ресторан с кучей драгоценных элементов типа позолоченного туалета, самовара, и тому подобного.

Об этом сообщает «Слідство.Інфо».

Для вагона во дворе у Медведчука построили железнодорожный перрон. Украинские дизайнеры сконструировали для него вагон в стиле компании «Pullman», производящей люксовые автомобили и железнодорожные вагоны. Такие вагоны-рестораны «Pullman» были популярны в прошлом веке, когда состоятельные европейцы путешествовали по железной дороге. Настоящие вагоны этой компании стоят до $2,5 миллионов долларов.

Сообщается, что в поезде есть основной зал для около 40 человек, а также несколько отдельных комнат: кухня, вип-купе и туалет. У входа стоит барная стойка. В баре несколько стаканов с золоченым гербом Российской Федерации.

Также в вагоне была замечена настольная лампа от французского бренда Bronze D’Art Français, модель называется «Наполеон ІІІ». Лампа стоит более 100 тысяч гривен, но это цена без абажура. Кофе-машина в вагоне Медведчука от итальянского бренда Elektra. Базовая модель стоит от 220 тысяч гривен, но эта кофеварка с дополнительной отделкой.

В вагоне мебель украшена бархатом и другими дорогими тканями, а светильники включаются от нажатия на сенсорные кнопки. Над головой – витражи. В углу вагона стоит нечто похожее на русский самовар. Некоторые элементы выглядят как позолота. У самовара – вход в роскошное вип-купе. В туалете также много золотых элементов – на унитазе, на кнопках для слива воды, на шланге для биде.

На кухне шкафы и полки заставлены столовыми наборами от французского люксового бренда Cristofle Paris. Только сундук для хранения серебряных вилок, ложек и ножей стоит 14 тысяч гривен. Каждая серебряная вилка и ложка этого бренда стоит от 3 до 9 тысяч гривен. В кухонных шкафах увидели десятки коробок с серебряными наборами столовых приборов от этого бренда.

Этот вагон Медведчуку подарила его жена Оксана Марченко на прошлый день рождения – 7 августа 2021 года. Под вагоном построили большую кухню и кладовые для хранения продуктов. На вагоне есть несколько железных эмблем «Compagnie Internationale des Wagons-Lits», устанавливаемых на вагоны «Pullman». Оригинальная деталь этой эмблемы на Ebay стоит почти два миллиона гривен.