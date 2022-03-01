Revolut становится доступным для украинцев в ЕС

Финансовая компания Revolut, предоставляющая банковские услуги, теперь доступна для граждан Украины, которые находятся на территории Евросоюза.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

«Компания упростила многие требования, необходимые для создания аккаунта, а также отказалась от ряда комиссий за обмен валюты и пополнение счета. И предоставила возможность получить доступ к своим деньгам, связав программу с украинским банковским счетом», - сказано в сообщении.

Уточняется, что люди, находящиеся в Европе, также смогут быстро и безопасно перевести деньги.

«В мобильном приложении Revolut вы получаете виртуальную банковскую карту, которой удобно пользоваться где угодно в мире.Можно платить с карты в локальной валюте страны, где вы находитесь, или снимать необходимые наличные. Это очень удобно из-за низких процентов на конвертацию валюты», - добавили они.

Кроме того, теперь будут доступны такие функции как: мгновенные переводы денег между картами, аналитика расходов, переводы денег за границу.

Ранее сообщалось, что два миллиона украинцев подали заявку в «Дію» на получение 6,5 тысяч гривен.