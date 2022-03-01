Президент Зеленский поручил максимально ослабить налоги для малого и среднего бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров максимально ослабить налоги для малого и среднего бизнеса.

Об этом он сказал в своем видеообращении 14 марта.

- Экономика должна восстанавливаться, насколько это возможно в этих условиях. Там, где безопасность позволяет, должна появляться жизнь. Бизнес должен работать, чтобы начиналось восстановление Украины. Правительство получило четкое поручение – вернуть малый и средний бизнес, максимально ослабить им налоги, убрать все сложности, чтобы система не давила на них.