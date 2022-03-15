Forbes оценил потери украинских миллиардеров от войны – больше других она ударила по Ахметову

Американский журнал Forbes обновил глобальный рейтинг миллиардеров. Состояние самого богатого украинца – олигарха Рината Ахметова – издание оценило в $4,2 млрд.
Об этом сообщает «Новое время».
По сравнению с апрелем 2021 года его состояние уменьшилось на $3,4 млрд. Forbes Украина отмечает, что, если сравнивать с февралем 2022 года, состояние Ахметова упало на $9,5 млрд. Всего в рейтинг входят семь украинцев:
Ринат Ахметов - $4,2 млрд;
Виктор Пинчук - $1,9 млрд (минус 0,7 млрд) ;
Константин Жеваго - $1,3 млрд (минус 0,8 млрд);
Вадим Новинский - $1,3 млрд (минус 2,2 млрд);
Влад Яценко - $1,1 млрд;
Геннадий Боголюбов - $1,1 млрд (минус 0,9 млрд);
Игорь Коломойский - $1 млрд (минус 0,7 млрд).
По данным издания, Александр и Галина Гереги, а также Петр Порошенко после начала войны потеряли статус миллиардеров.
Соучредители Grammarly Алексей Шевченко и Максим Литвин в рейтинге указаны как граждане Канады. Их состояние американский Forbes без изменений оценивает в $4 млрд у каждого.