В Украине временно остановили работу Реестра недвижимости, пока что нельзя проводить сделки с имуществом

В Украине временно из соображений безопасности остановлена работа Реестра недвижимости, а поэтому невозможно зарегистрировать полноценное соглашение купли-продажи недвижимого имущества.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, сообщает «Зеркало недели».

- О недвижимости. Это самый ценный реестр государства, потому что банально, зайдя туда, какой-нибудь ФСБшник может переписать или заставить переписать регистратора фактически всю недвижимость или создать там такой большой бардак, который мы потом долго бы разгребали. Соответственно, сейчас доступ к Реестру недвижимости ограничен, - сказал Малюська.

Он добавил, что юридически можно пробовать заключать нотариальные соглашения по купле-продаже. Однако проверить владельца в реестре нотариус не сможет. Соответственно, полноценное соглашение купли-продажи заключить тоже не сможет.

По словам Малюськи, в ближайшее время доступ в Реестр может быть предоставлен отдельным регистраторам или нотариусам на территориях, где не ведутся боевые действия. Однако работа Реестра будет все равно осуществляться с ограниченным функционалом. Заработает ли Реестр в таком ограниченном режиме, решение будет принято в течение недели.

- То есть если регион спокоен, военные действия там не проводятся, мы будем постепенно открывать (реестр). Если регион не спокоен, круг регистрационных действий будет крайне ограничен, - пояснил министр. - Однако сейчас, на данный момент, с момента начала войны убедиться в том, кто есть собственник, кто не собственник, и отчуждать имущество невозможно. Сейчас идет война и риски негативных последствий больше, чем от того, что мы запустим сейчас рынок недвижимости. Рынок недвижимости запустится, но немного на более позднем этапе. Это не в связи с тем, что у нас положили реестры, мы их сознательно отключили и сознательно включаем при необходимости.

По словам Малюськи, на данный момент все реестры, их базы данных сохранены и находятся в надежных руках.