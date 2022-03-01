Мэр Сенкевич попросил оказать финподдержку на оплату топлива для грузовиков, которые везут в Николаев гуманитарные грузы

Городской голова Николаева Александр Сенкевич попросил горожан и всех желающих оказать финансовую помощь городу. Деньги пойдут на оплату топлива для грузовиков, которые завозят в город гуманитарные грузы.

Об этом он написал в Телеграмм.

Александр Сенкевич сообщил, что большую часть гуманитарной помощи для Николаева из разных стран мира, водители должны забирать от украинской границы. Он поблагодарил всех водителей и владельцев грузовиков, которые в этом помогают.

«Вместе с тем, нам нужно большое количество топлива для этого. Наша общественная организация «Николаевский IT-кластер» открыла счет, на который мы собираем финансовую помощь для города. Прошу максимальной помощи и распространения», - сообщил он.

Реквизиты для помощи: