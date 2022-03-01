Мэр Сенкевич попросил оказать финподдержку на оплату топлива для грузовиков, которые везут в Николаев гуманитарные грузы

Городской голова Николаева Александр Сенкевич попросил горожан и всех желающих оказать финансовую помощь городу. Деньги пойдут на оплату топлива для грузовиков, которые завозят в город гуманитарные грузы.
Об этом он написал в Телеграмм.
Александр Сенкевич сообщил, что большую часть гуманитарной помощи для Николаева из разных стран мира, водители должны забирать от украинской границы. Он поблагодарил всех водителей и владельцев грузовиков, которые в этом помогают.
«Вместе с тем, нам нужно большое количество топлива для этого. Наша общественная организация «Николаевский IT-кластер» открыла счет, на который мы собираем финансовую помощь для города. Прошу максимальной помощи и распространения», - сообщил он.
Реквизиты для помощи:
ОО «ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ «НИКОЛАЕВСКИЙ ИТ–КЛАСТЕР»
Код по ЕГРПОУ 𝟒𝟏𝟑𝟔𝟗𝟔𝟔𝟏
54001, НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД НИКОЛАЕВ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, УЛИЦА ШЕВЧЕНКО, ДОМ 59-А, ОФИС 503
Р/р 𝐔𝐀𝟒𝟑𝟑𝟎𝟓𝟐𝟗𝟗𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟔𝟎𝟎𝟒𝟎𝟒𝟏𝟕𝟎𝟔𝟒𝟖𝟏 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 326610
Руководитель: МЕЛЕНТЬЕВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ
Назначение платежа: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ