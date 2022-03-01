«Укрзалізниця» запускает процедуру национализации 15 тысяч вагонов, принадлежащих российским компаниям

«Укрзалізниця» начинает процедуру национализации российских вагонов, находящихся в Украине.

Об этом сообщил глава правления компании Александр Камышин.

– Около 15 тысяч российских вагонов стоят на путях Украины. Они принадлежат 250 компаниям. Их национализация стала возможной после подписания президентом Украины Закона «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ», – сказал Камышин.

По его словам, на первом этапе национализации составляется перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть РФ.

- Дальше идут Кабмин, СНБО, указ президента и еще один закон Украины. Процедура займет время, так что начинаем уже. Определяем, кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю РФ, тоже задача небыстрая. Но есть время, имеем вдохновение, – отметил руководитель УЗ.

Среди русских компаний-владельцев вагонов указывается ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лизинг – всего более 3 тысяч вагонов.

– Теперь вагоны россии будут работать на экономику Украины. Они «Укрзалізниці» пригодятся, ведь мы нарабатываем новые логистические маршруты в Европу, которые помогут возобновить грузовую работу. Украинских вагонов в России всего 482, – говорят в компании.

Напомним, 10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии объектов собственности России. Документ предусматривает принудительное изъятие имущества, владельцами которого являются Российская Федерация и его резиденты "в пользу государства Украина".