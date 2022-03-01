Ущерб Украины от вторжения России уже составил около $500 миллиардов – однако и эта сумма не является окончательной

Сумма предварительных расходов из-за военных действий на территории Украины составляет не менее 500 миллиардов долларов, однако и эта сумма не является окончательной.

Об этом в интервью для СМИ рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает сайт Кабмина.

По словам министра, последствия российского вторжения в Украину будут колоссальными. Боевые действия уже привели к безумным бюджетным потерям и резкому падению доходов, ведь на десять областей, где активно ведутся бои, приходится половина ВВП страны.

Как уточнил министр, в первую очередь речь идет о Киеве, Харькове и Мариуполе. Именно эти города вносили существенный вклад в ВВП.

- Многие логистические цепочки разорваны полностью, уничтожено немало предприятий, а некоторые просто не могут работать, потому что их работники уехали. В Министерстве экономики считали, что расходы от войны составят от трети до половины ВВП страны. По другой оценке, речь идет о 500 миллиардах долларов. Однако точную сумму можно будет назвать только после окончания войны, - подчеркнул руководитель Минфина.

Также ухудшилась ситуация и с доходами от деятельности Гостаможслужбы.

- У нас огромные бюджетные расходы и резко снизились доходы. На таможне мы собираем от силы 15% поступлений мирного часа. Несмотря на то, что Одесса не оккупирована, одесская таможня не работает. А она приносила до 20% поступлений. Киевская таможня тоже остановилась, функционирует только западное направление. Традиционные грузы не едут, при этом Кабмин принял решение о гуманитарке и продовольствии, что тоже ведет к снижению доходов бюджета, - сообщил Сергей Марченко.

Министр добавил, что в первые дни войны Нацбанк Украины перечислил в бюджет часть доходов за 2021 год. Кроме того, поступили выплаты дивидендов от государственных банков, а многие заранее заплатили налоги.

Благодаря этому удалось возместить НДС и осуществить социальные выплаты и обслуживание долга.