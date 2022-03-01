Парламент Украины снизил налоги и принял решение по топливу и зарплатам чиновников

Верховная Рада приняла закон о поддержке граждан и бизнеса в Украине на период военного положения.

Об этом сообщает «Лига.net».

Документ №7137д поддержали 340 народных депутатов. Закон предусматривает возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.

Для физических лиц-предпринимателей 1-й и 2-й групп уплата единого налога является добровольной. Закон также предусматривает: