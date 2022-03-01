Парламент Украины снизил налоги и принял решение по топливу и зарплатам чиновников

Верховная Рада приняла закон о поддержке граждан и бизнеса в Украине на период военного положения.
Об этом сообщает «Лига.net».
Документ №7137д поддержали 340 народных депутатов. Закон предусматривает возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.
Для физических лиц-предпринимателей 1-й и 2-й групп уплата единого налога является добровольной. Закон также предусматривает:
- особенности начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности ЕСВ, платы за землю, экологического налога;
- уменьшение НДС с 20% до 7% и освобождение от акциза с горючее;
- освобождение потребителей от ответственности перед кредитодателем за просрочку выполнения обязательств по договору о потребительском кредите;
- ограничение месячного вознаграждения госслужащих 10-ю размерами минимальной заработной платы;
- освобождение от обложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной агрессии РФ.