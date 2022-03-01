Байден подписал закон о выделении Украине «исторических 13,6 млрд долларов финансирования»

Президент США Джо Байден подписал закон о двухпартийном финансировании, предусматривающий выделение $13,6 млрд военной и гуманитарной помощи Украине.

Об этом он написал в Twitter, передает УП.

«Я только что подписал закон о двухпартийном государственном финансировании, который… предоставляет Украине исторические 13,6 млрд долларов финансирования», - сообщил президент США в Twitter.

Двухпартийный законопроект о финансировании включает 13,6 миллиарда долларов на гуманитарную, оборонительную и экономическую помощь Украине и соседним странам.

Эти ресурсы будут означать дополнительное оборудование для Украины, гуманитарную помощь для украинского народа и дополнительную поддержку развертывания американских войск в соседних странах.