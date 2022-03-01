Власти Канады из-за санкций против РФ арестовали российский грузовой самолет Ан-124

В Канаде арестовали транспортный самолет Ан-124 "Руслан", принадлежащий российской грузовой авиакомпании "Волга-Днепр", штаб которой находится в Ульяновске.

Об этом пишет Av Web.

Борт совершал рейс из Китая и прибыл в аэропорт Торонто с грузом тестов на COVID-19 для правительства Канады. Он находился в небе, когда Канада присоединилась к международным санкциям против РФ, напавшей на Украину, а потому, приземлившись в аэропорту "Пирсон" 27 февраля, борт был арестован.

Министр транспорта Омар Альгабра объявил, что небо Канады будет недоступно для российских авиаперевозчиков, и воздушное пространство было немедленно закрыто. Чтобы Ан-124 снова поднялся в воздух, требуется специальное разрешение, которое пока не получено и неизвестно, будет ли получено в будущем.

Сейчас российский Ан-124 припаркован на рулежной дорожке N в Торонто. Он будет находиться там неопределенное время.

Компания "Волга-Днепр" уже выразила возмущение и требует вернуть самолет. Там сообщили, что работают над "урегулированием всех формальностей".

Авиакомпания владеет одиннадцатью Ан-124, но летают из них только три.

Также в Telegram-каналах появилась информация, что "Руслан" может быть передан Украине. Однако официального подтверждения этому нет.