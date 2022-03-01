Мэр Львова выложил список арендодателей, которые завысили цены на жилье во время войны - теперь помещения могут бесплатно сдавать переселенцам или военным

Мэр Львова Андрей Садовый обнародовал данные и адреса арендодателей, которые во время военного положения завысили цены на жилье для переселенцев.

Он написал об этом на Facebook-странице .

Мэр Львова отметил, что за две недели с начала войны на Горячую линию города поступило около 80 жалоб на недобросовестных арендодателей, которые необоснованно подняли цены на жилье во Львове.

"По состоянию на данный момент я могу с уверенностью сделать публичным список из 6 юридических и физических лиц, которые наживаются на войне. Дал такое обещание, поэтому выполняю", - сообщил Садовый.

Садовый обнародовал такой список арендодателей:

- Однокомнатная квартира, Павлов С.М., ул. Валовая, 16б/20, 81 614 грн в месяц;

- аренда апартаментов, ул. Дорошенко, 67, три ночи стоят 11100 грн;

- Апарт-отель, ул. Княгини Ольги, 39, сутки стоят 4 197 грн;

- Хостел "Форест", ул. Фурманская, 5, десять ночей стоят 11 200 грн;

- Квартира, Мацкив Людмила, ул. Старицкого, 6/7, владелица без возвращения задатка выселила жителей.

- Квартира с одной спальней, Станько Б. М., ул. Костюшко, 5/4/1 сутки стоят 5400 грн

Эту информацию он передаст в военную администрацию с предложением использовать данные помещения для поселения военных и людей, нуждающихся в убежище безвозмездно. Ведь согласно закону о военном состоянии у военной администрации соответствующие полномочия.

Он отметил, что знает о большом количестве сообщений о недобросовестных арендодателях, но объяснил, что их нужно подтвердить. Садовый попросил обращаться с жалобами на горячую линию мэрии и указывать адрес, имена и контакты, а также уточнить, сколько возросла стоимость жилья с начала войны.