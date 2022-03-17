Украинцы пожертвовали ₴150 миллионов на армию в «Дії»

Жители Украины перевели на фонд «Вернись живым» в «Дії» 150 миллионов гривен.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины, Михаил Федоров.

На полученные средства закупили 88 квадрокоптеров, 47 тепловизоров, 30 раций, 30 планшетов и смартфонов для операторов БПЛА и артиллеристов.

«Спасибо каждому, кто уже присоединился и направил деньги через Действие. Уверен, что мы можем собрать еще больше. Победа за нами», - добавил Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что США могут предоставить Украине 100 ударных дронов-камикадзе Switchblade