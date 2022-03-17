Польша после 2022 года не будет закупать российский газ даже по сниженным ценам

Польша не будет продлевать долгосрочный контракт на закупку газа с Россией, который заканчивается в декабре 2022 года.

Об этом заявил уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции RMF FM.

По словам Наимского, сейчас доля поставок из России составляет 50%, однако PGNiG готова к его замене.

«Осенью вводим в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe. У нас есть обширный газовый терминал в Свиноуйсьце. Мы собираемся завершить соединение с Литвой и Словакией в ближайшие месяцы. Да, мы готовы», — сказал он.

Господин Наимский выразил надежду, что это не приведет к сильному увеличению цены газа, отметив, что «на протяжении многих лет мы платили за российский газ у монопольного поставщика больше, чем можно было получить в Западной Европе».